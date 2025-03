Setores ganham força após o Carnaval em MS

Entidades afirmam que ano começou movimentado e cenário costuma melhorar depois do Carnaval

O Carnaval chegou ao fim e, conforme o ditado popular, é oficialmente o início do ano para os brasileiros. Mas será que até o mercado de trabalho ganha força após a folia? Segundo especialistas, depende do setor. Contudo, admitem que, sim, o movimento aumenta após as festividades.

Na Funtrab (Fundação Social do Trabalho de MS), o ano começou a “todo vapor”, com mais de 5 mil oportunidades de emprego, mas muitos projetos devem deslanchar após o Carnaval. Até mesmo o órgão já tem planos para março.

O diretor de trabalho da fundação, Luiz Eduardo, conta que teve uma demanda alta de vagas de emprego no início do ano, mas de fato o ano começa depois do Carnaval. “Começamos o ano com 5 mil vagas, hoje temos 4,8 mil, sendo disponíveis em 900 em Campo Grande. A gente notou que esse ano começou intenso, dos dois lados”.