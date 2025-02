VIAGEM MISSIONÁRIA AO PARAGUAI

8 almas renderam-se aos pés de Cristo

Nos moldes da Igreja Primitiva, quando o apóstolo Paulo empreendia suas viagens à Ásia e Europa, também fomos visitar os irmãos paraguaios, passando por algumas comunidades, até chegar ao lugarejo denominado ‘Laranjito’.

Muitas alegrias sentimos ao encontrar o ‘missionero’ Raul Recalde na cidade de Rancho Alegre. Chegamos à residência humilde do abnegado servo do Altíssimo, onde estava a esposa Delmira e outros ‘irmãos felizes’, como o Ir. Marcos, que foi resgatado das drogas, por ação divina. Mais tarde, chegou o pastor Elvio, com relatos impressionantes sobre a obra de Deus na região. Ficamos o dia todo, realizando visitas e distribuindo ‘donativos’ e roupas aos mais necessitados.

O pequeno Elias Moisés, muito espiritual, estava sempre pronto para atender, como se fosse um diácono mirim.

Na localidade ‘Laranjito’, foi realizado culto evangelístico, com o Templo lotado. Estava presente o pastor-presidente Carlos Alberto Brites, que passou a palavra ao pastor-missionário, Ueliton Moreira Soares, que entregou mensagem poderosa, com a decisão de 8 pessoas ‘aderindo’ ao reino. Aconteceram manifestações do Espírito Santo, e curas divinas. Foi contagiante a presença de Deus, onde todos se alegraram de maneira extraordinária, debaixo da graça redentora.

O pastor Ueliton ficou feliz com a gentileza da recepção e também agradece as ‘irmãos brasileiros’, pelo apoio à iniciativa, com as doações feitas aos mais carentes da região visitada.

Os integrantes da viagem missionária: este jornalista, o cooperador Manoel de Brito e o pastor Ueliton Soares. Regressamos com o coração repleto de felicidade.