CASTRO ALVES, O POETA DOS ESCRAVOS

DECLAMOU A POESIA, NAVIO NEGREIRO, PARA UMA PLATEIA DE CORONÉIS ESCRAVOCRATAS

As mais famosas poesias e escritos desse poeta genial, eram marcadas pelo combate a escravidão, por Isso, é aclamado como o Poeta dos Escravos. Chamava atenção pela sua beleza física, porte esbelto, olhos penetrantes e chamativos e cabelos negros.

.Quando discursava em palestras, ou declamava poesias, com sua voz poderosa e cativante, hipnotizava as plateias. Teve Inúmeros romances, deixava as mulheres apaixonadas. Foi muito apaixonado por Eugênia Câmara, uma atriz portuguesa. Foi um extraordinário pintor, e ainda existem quadros e desenhos de sua autoria no Museu Histórico Nacional, e poucas biografias falam, desse seu talento artístico.

.O Pai de Castro Alves, Antônio José Alves, médico e professor de medicina, foi o primeiro cigano médico do mundo, e líder da comunidade cigana kalom, sendo o último grande líder cigano kalom do Brasil.

.Antônio Frederico de Castro Alves, deixou uma vasta obra literária e faleceu aos 24 anos de tuberculose. Se fosse vivo nos dias, atuais, seria o grande líder dos ciganos Kalons e, certamente, Lutaria bravamente pela dignidade cigana, como lutou pela liberdade dos negros.