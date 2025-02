Uma colher de mel é o suficiente para manter uma pessoa viva por 24 horas. Uma das primeiras moedas do mundo tinha o símbolo de uma abelha. O mel contém enzimas vivas e, o contato com uma colher de metal, essas enzimas morrem. A melhor maneira de comer mel é com uma colher de madeira; se não encontrar uma, use uma colher de plástico. O mel contém uma substância que ajuda o cérebro a funcionar melhor. Visto que o mel é um dos poucos alimentos na terra que por si só pode sustentar a vida humana. As abelhas salvaram o povo da fome na África, pois o própolis produzido pelas abelhas é um dos antibióticos naturais mais potentes. É bom saber que o mel não tem data de validade. Os corpos dos maiores imperadores do mundo foram enterrados em caixões de ouro e depois cobertos com mel para evitar o mau odor. O termo ‘Honeymoon’ – lua de mel -, vem do fato de que os noivos consumiam mel para fertilidade, após o casamento. Para finalizar, “uma abelha vive menos de 40 dias, visita pelo menos 1000 flores e produz menos de uma colher de chá de mel”, mas para ela é o trabalho de uma vida inteira.