MS tem 6 cabeças de gado para cada habitante

Dono do 5º maior rebanho do país, Mato Grosso do Sul tem muito mais cabeças de gado do que de gente, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao cruzar os dados da PPM (Pesquisa da Pecuária Municipal) com a estimativa populacional do último ano, o resultado é de seis cabeças de gado para cada pessoa que mora no Estado.

Ao todo, em 2023, o rebanho bovino em MS contabilizava mais de 18,8 milhões de cabeças, enquanto que a população estimada pelo último Censo era de 2,9 milhões de pessoas. Ao pensar na quantidade em porcentagem, o número de pessoas alcança somente 15% do quantitativo total de cabeças de boi.

Os maiores rebanho estão no Pantanal. Corumbá agrupa o maior número de bois em Mato Grosso do Sul, com mais de duas milhões de cabeças de gado, seguido por Aquidauana, com 853 mil. Na região leste do Estado, quem se destaca é o município de Ribas do Rio Pardo, com 826 mil cabeças de gado.

(Clara Farias | 08/02/2025)