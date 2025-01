PREFEITURA DE NAVIRAÍ TEM NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O prefeito Rodrigo Sacuno (PL) assinou, no fim da tarde de hoje (02-01), o Decreto Nº 08/2025. “Decidimos estabelecer novo horário de trabalho e expediente a serem adotados nos órgãos da Prefeitura de Naviraí. A partir da próxima segunda-feira, dia seis de janeiro, o horário será das 7 às 11h e das 13 às 17h”, anunciou o Chefe do Executivo.

“Tomamos esta decisão como forma de garantir a eficiência dos serviços prestados à população, no melhor interesse público. Porém, o atendimento ao público será das 8h às 11h e das 13h às 17h”, observou o prefeito.

O decreto assinado marcou o encerramento do primeiro dia da Administração “Compromisso Com o Futuro”. Durante todo o dia o prefeito e a vice-prefeita Telma Minari (União Brasil), mantiveram reuniões de trabalho. No período da manhã a reunião coletiva reuniu todos os gerentes no Paço Municipal.

A orientação de Rodrigo Sacuno é fazer toda economia possível, porém, sem prejuízo aos cidadãos, por isso, a prioridade determinada é garantir atendimento humanizado aos munícipes em todas as áreas de responsabilidade do Poder Público Municipal.

(Foto em Destaque: Roney Minella/Assessor de Imprensa)