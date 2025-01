HISTÓRICO DE MANDATOS DE PREFEITOS EM MUNICÍPIOS DO CONE SUL

Humberto foi eleito em 2000, 2004 e 2012 (foto: Divulgação/Amambai Notícias)

O prefeito de Iguatemi, Lidio Ledesma, do PSDB, assumiu o seu quarto mandato em Iguatemi, após reeleição em outubro, e se tornou o primeiro político da história do Cone Sul de Mato Grosso do Sul a alcançar tal feito.

Ele empatou com Humberto Amaducci, do PT, de Mundo Novo, que também venceu três eleições, porém, Lidio foi eleito vice-prefeito em 2000, na chapa com o petista Gelson Moreira. Com o falecimento de Gelson, em junho de 2022 – após acidente automobilístico em Nova Alvorada do Sul –, Lídio assumiu o município por dois anos e meio e foi reeleito em 2004, pelo PDT.

Médico, o prefeito tem uma carreira com mais de oito mil partos feitos no município. Ele não fez o sucessor em 2008, quando Zé Roberto, então no MDB, derrotou Geones Peixoto, do PDT. Em 2012 e 2016 ficou fora das disputas, devido a contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas de MS durante sua passagem no Executivo. Retornou em 2020 e venceu a então prefeita Patrícia Margatto, na época filiada ao PSDB.

Lídio conseguiu destaque nas últimas duas eleições como um grande estrategista político. Filiado ao PP, Lidio buscou o antigo rival Zé Roberto como vice, em 2000. Em 2024 foi a vez de trazer a ex-prefeita Patrícia como vice, já que Zé Roberto ficou inelegível ao ter as contas reprovadas pelo TCE e Câmara Municipal. Para completar o troca-troca, Lidio ingressou no PSDB e Patrícia no PP.

Na mesma sessão solene, o vereador Jesus Milane, do PSDB, foi eleito presidente da Câmara, com o ex-presidente Génesio Boamorte, do PSD, de vice, Mirian Krenczynski, do PSD, de primeira-secretária e Márcio Oliveira, Republicanos, de segundo-secretário. Gildo Benites, do União, cumpriu o que havia dito em entrevista à Tv Sobrinho e foi candidato a presidente, recebendo apenas o próprio voto.

Máximo dos demais municípios é de dois mandatos

Ex-prefeito de Japorã, Paulo Franjotti fez o feito de vencer duas eleições, ambas como candidato único (foto: Jandaia Caetano/Tv Sobrinho). Com exceção de Iguatemi e Mundo Novo, os demais cinco municípios do Cone Sul têm prefeitos com, no máximo, dois mandatos nas urnas.

Sebastião de Souza de Japorã (Tiãzinho, do PSDB), Rubens Marinho (Rubão do PT), Vanderlei Bispo (PT e PTB) e Paulo Franjotti (PR e PSDB), foram eleitos em dois mandatos consecutivos, desde 1996; Paulo foi eleito na Suplementar de 2019, após afastamento de Bispo pela Justiça Eleitoral.

Eldorado na berlinda: , Pedro Balan (PTB e PPB), foi eleito em 1988 e 1996. Depois, eleições consecutivas para Mara Caseiro, do PDT; Marta Araújo, PDT e PT e, Aguinaldo Santos (Léo, do Patriota).

Mara comandou Eldorado e já está no seu quarto mandato de deputada estadual, três de forma direta (foto: Victor Chileno/Assembleia Legislativa).

Quatro prefeito de dois mandatos também em Itaquiraí: Pedro Tonelli, do MDB, em 1988 e 1996; Sandra Cassone, do PT, em 2004 e 2008; Ricardo Fávaro, do PSDB, em 2012 e 2016; e o atual, Thalles Tomazelli, do PP e PSDB, eleito no ano 2020 e reeleito nas eleições de 2024.

Thalles Tomazelli tem apenas 34 anos e acaba de ser reeleito em Itaquiraí (foto: Raysa Almeida/Tv Sobrinho)

O maior município da região, Naviraí, tem apenas um prefeito com dois mandatos, Euclides Fabris, do DEM, de 1996/2004. Ele faleceu em agosto de 2004, após um câncer. Euclides Fabris é ‘aclamado’ como o melhor prefeito da história de Naviraí (foto: Jota Oliveira)

(Jandaia Caetano/Tv Sobrinho)