MARCOS DA BOLA – CORRIDA DE SÃO SILVESTRE – AVENIDA PAULISTA, SP

MARCOS DA BOLA “UM SONHO REALIZADO NA PAULISTA”

No último dia de 2024, Deus me deu de presente a convivência com novos amigos guaribenses e a chance de correr no meio da multidão, na minha primeira Corrida de São Silvestre.

Foram quase 2 dias desfrutando de um Mundo Novo, de paisagens paradisíacas, de superações e conquistas…

Superei trotando os 15Km em 02:13:48.

Desisti da leve vontade de parar no final do percurso…

Vencí a temível Brigadeiro!

Enfim, cheguei ao Pórtico de Chegada com a certeza de que ultrapassei meus limites, colocando a bonita medalha bronzeada no peito.

Obrigado a esse grupo maravilhoso chamado “Papaléguas” e a Prefeitura de Guariba, que fizeram com que eu realizasse um sonho no apagar das luzes do ano passado 2024.

Em 2025, vamos viver e não ter a vergonha de ser feliz (Gonzaguinha)