MALAQUIAS, ANINHA E OS VEREADORES TOMAM POSSE EM JAPORÃ

Na manhã 1 de janeiro, o plenário da Câmara de Japorã ficou lotado para a sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeita e vereadores eleitos em outubro.

Sob a presidência do vereador Gabriel Klassman, a sessão foi aberta, acontecendo em seguida a posse dos nove vereadores.

Na sequência, foi eleita a Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, por aclamação. Gabriel eleito presidente; Dorival Velasquez, vice; Luiz Bezerra Junior, 1° secretário, e Carlos César, 2° secretário.

PREFEITO E VICE

Aconteceu o juramento e posse do prefeito Vitor Cunha Rosa, o ‘Malaquias’ e Ana Cristina Teodoro de Oliveira, ‘Aninha’, vice-prefeita.

Malaquias agradeceu o apoio do ex-prefeito Paulão, que “fez um grande mandato e nos entrega uma cidade que só nos dá orgulho e aumenta nossa responsabilidade.”

Aninha agradeceu aos familiares, falando do aprendizado como vereadora e citou os desafios que serão enfrentados.

PAULO FRANJOTTI

O ex-prefeito, Paulo Franjotti, o ‘Paulão’, agradeceu o povo de Japorã, dizendo: “que me confiou dois mandatos e fizemos a nossa parte, retribuindo com trabalho, responsabilidade e honestidade, e entregamos uma cidade muito melhor que recebemos, e tenho plena confiança que o Malaquias, a Aninha e esses vereadores estão prontos para continuar esse projeto, e saio do cargo, mas continuo à disposição do povo do meu amado Japorã.”