CÂMARA DE MUNDO NOVO DEVOLVE MAIS 510 MIL REAIS À PREFEITURA

A Câmara Municipal de Mundo Novo, sob a presidência do vereador Paulo Lourenço, realizou a devolução de mais R$ 510 mil aos cofres públicos. Com esse valor, o total devolvido durante os três mandatos de Paulo Lourenço à frente do Legislativo aproxima R$ 2 milhões, consolidando sua gestão como um exemplo de eficiência na administração de recursos públicos.

“Quero agradecer a cada vereador que contribuiu para que isso fosse possível. Mesmo com essa devolução expressiva, a Câmara garantiu condições para que os vereadores continuassem desempenhando seus trabalhos com qualidade”, afirmou Paulo Lourenço. Ele destacou ainda que esta legislatura alcançou um marco histórico: o recorde de emendas parlamentares, um recurso significativo que tem beneficiado diretamente o município.

Paulo Lourenço, que encerra seu mandato como vereador e presidente da Câmara no dia 31 de dezembro de 2023, declarou estar satisfeito com o trabalho realizado. “Saio com a certeza de que fiz o meu melhor pelo município. Continuarei à disposição de cada munícipe para contribuir com o desenvolvimento de Mundo Novo”, disse.

A devolução dos recursos demonstra o compromisso da Câmara com a boa gestão e a transparência, fortalecendo a parceria entre o Legislativo e o Executivo para promover melhorias na cidade e atender às demandas da população.

Texto e fotos de Gilmar Prado de Oliveira