ROSÁRIA RECEBE DAS MÃOS DE PAULO LOURENÇO CHEQUE DE 510 MIL REAIS

A vice-prefeita Rosária Andrade representou o Governo de Mundo Novo e recebeu um cheque simbólico de R$ 510 mil referente a devolução do legislativo para o Executivo. O prefeito Valdomiro Sobrinho se encontra em Brasília, em busca de recursos para o futuro governo, que será comandado por Rosária, eleita em outubro último.

A vice-prefeita destacou a administração de Paulo Lourenço a frente da Câmara, nos últimos seis anos, e citou que serve de exemplo para os próximos presidentes, já que Paulo não se candidatou no último pleito e não fará mais parte do Legislativo. Em seis anos, Paulo devolveu – incluindo o dinheiro para aquisição do prédio ao lado, que servirá para expansão do Legislativo -, quase R$ 2 milhões.