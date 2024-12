PALAVRAS DE GRATIDÃO

Evangelista Cristian Samuel Kind

Consagrado ao ministério de evangelista na Convenção da Assembleia de Deus, na cidade de Toledo, na quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, CRISTIAN SAMUEL KIND, expressa a alegria pela ascensão ao cargo.

Gratidão é a palavra que vibra em meu coração nesse momento. Aqui é uma lista de agradecimentos que reservei para esta data: Andrey Machado meu pastor-presidente, que é um companheiro de valor inestimável. Alex Sandro Parreira Alves de Lima , meu primeiro pastor, a quem devo muitíssimo pelos muitos conselhos no início do ministério, que me fez crer na minha vocação, me separou para auxiliar na obra, quando eu ainda era novo convertido, e acreditou em mim. Pastor Alcides De Lima Silva “O Brasil Para Cristo”, que me auxiliou no início da jornada espritual. Marcelo Pereira “IEADMS”, me separou para o ‘diaconato e presbitério’. Com ele, aprendi, por sua dedicação e humildade. Pastor Pedro De Santana, um pai, um amigo e conselheiro, que me deu a oportunidade de pastorear uma congregação pela primeira vez. Pastor José Arnaldo Rodrigues, um pai, com quem me abri com toda liberdade, que pôs as mãos sobre mim e orou inúmeras vezes pela minha vida ministerial.

Agradeço também meu amigo de valor inestimável, Jairo De Lima Alves, que me motivou diversas vezes, com palavras de encorajamento, e que me acompanha há algum tempo. Em memória do saudoso Pastor Osmar Nazario, um homem de sábios conselhos e que me indicou para dirigir minha primeira congregação.

A todos, sincera gratidão. Estes amigos marcaram e marcam ainda a minha história!