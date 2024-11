Comércio de Campo Grande fecha no sábado, mas abre nos próximos feriados de novembro

Por ser considerado serviço essencial, os supermercados abrem normalmente na data

O feriado de Finados, em 2 de novembro, é uma das cinco datas do ano em que o comércio de Campo Grande não abre as portas. Mas, nos outros dois feriados de novembro, as lojas devem abrir normalmente.

A lei municipal complementar nº 81/2006, impede a abertura do comércio da Capital no dia 2 de novembro.

Conforme estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande, a Fecomércio-MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio, nos dias 15 (Proclamação da República) e 20 de novembro (Consciência Negra), os estabelecimentos podem abrir as portas mediante o cumprimento de algumas normas.