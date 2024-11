Obra da Praça do Itaipu foi inaugurada na terça-feira

Na noite da última terça-feira (29), em Mundo Novo, aconteceu a inauguração oficial da Praça Vanderval Queiroz, no bairro Itaipu.

O lugar que antes era conhecido como ‘antigo buracão’, agora se transformou em um espaço recreativo e esportivo.

A praça contém uma quadra de basquete 3×3 e futebol de grama sintetica, rampa de entrada, fonte d’água, pergolado, iluminação de led, gramado, bancos de concreto e pavimento com paver, inclusive nas quatro quadras em que residem os moradores.

Recentemente, o local também recebeu pintura de sinalização de trânsito, rampas de acessibilidade e instalação de lixeiras seletivas.

O projeto tem espaço para uma instalação de uma academia ao ar livre e de um parque infantil, na próxima gestão.

A inauguração teve a presença de autoridades do poder Executivo e Legislativo, além dos servidores públicos e moradores da região.

Pioneira participou e emocionou presentes

Teve também a presença da pioneira do bairro Itaipu, Augusta Gomes, que residi a mais de 40 anos no local e usou a palavra para lembrar de momentos tensos do passado, como a inundação de sua casa.

