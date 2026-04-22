Guarda Municipal atende furto em residência e detém suspeitos em Guaíra

Um furto em residência foi registrado no domingo (19), na Rua dos Cravos, na Vila Margarida, em Guaíra. Durante o atendimento, a Guarda Municipal localizou suspeitos apontados por moradores, porém os objetos furtados não foram recuperados.

Conforme as informações divulgadas, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de furto. No local, o solicitante relatou que entraram em sua residência pelo portão e furtaram um botijão de gás e um ventilador.

O morador não soube informar o horário aproximado do crime nem fornecer mais detalhes sobre os objetos levados.

Durante o atendimento, quatro pessoas abordaram a equipe relatando que dois indivíduos estariam oferecendo os itens para venda dentro da vila. Diante das informações, os agentes realizaram buscas e localizaram suspeitos.

Um dos abordados relatou que outro indivíduo teria sido o responsável pelo furto, indicando que os objetos poderiam estar em sua residência. A equipe se deslocou até o endereço indicado e, com autorização da responsável pelo imóvel, realizou buscas, porém os itens não foram encontrados.

Ainda conforme o registro, um dos envolvidos foi conduzido no compartimento fechado da viatura devido ao comportamento agitado e ao risco de fuga, sendo relatado que ele estaria sob efeito de álcool e possivelmente entorpecentes.

Fonte: Ponto da Notícia