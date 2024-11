Candidato à sucessão da Assomasul quer ampliar capacitação e discutir reforma

Thalles Tomazelli, do PSDB, também pretende criar a diretoria de cidadania na instituição

Na busca pela sucessão da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o prefeito reeleito de Itaquirai, Thalles Tomazelli (PSDB), pretende trazer discussões sobre temas que impactam o dia a dia das gestões municipais e ampliar a capacitação dos prefeitos e servidores públicos.

Ele aponta que as duas medidas serão importantes para aproximar as prefeituras da instituição e garantir a melhoria contínua do trabalho do executivo municipal. “Não podemos ficar aguardando surgir uma capacitação, precisamos ver o que tem de novidade, quais as exigências para as prefeituras, e garantir o acesso. Isso trará benefício para o estado e municípios”, disse.

O impacto da reforma tributária é um dos temas centrais que Thalles pretende trazer para a pauta, já que os prefeitos eleitos estarão à frente da gestão durante o período de transição. “Estaremos discutindo e formando uma comissão para fazer essa reforma tributária que vem por aí, porque a reforma ainda é muito obscura para todos”, defendeu.

Na capacitação, um dos focos será a prestação de contas da gestão. Hoje o Tribunal de Contas exige a utilização de um novo mecanismo para a prestação de contas em tempo real com o objetivo de garantir mais transparência.

“A gente quer fazer uma capacitação imediata, muitas prefeituras ainda não estão preparadas para implantação desse sistema e é uma exigência”, disse. “Essa é uma das funções da Assomasul, pegar essas dificuldades e avançar tentando buscar a solução para as prefeituras”, completou.

Seguindo o exemplo do governo do Estado, Tomazelli pretende criar a diretoria de cidadania dentro da Assomasul. O objetivo é abordar mais questões de assistência social. “Por exemplo, você traz a resolutividade nesse eixo de trabalho, começa a ter uma diretoria aonde consegue olhar todas as dificuldades locais”, justifica.

O prefeito de Itaquiraí ainda afirmou que a representatividade será uma bandeira tanto na formação da chapa quanto promessa de gestão. “Eu defendo que nossa chapa contenha todos os partidos, de acordo com a quantidade de prefeitos que eles representam no Estado”, afirmou.

A chapa trará representatividade regional. “A extensão territorial do Mato Grosso do Sul é muito grande e por isso é importante termos representatividade de todas as regiões, porque quando a realidade da região sul é uma, quando você vai partir para o Pantanal a realidade é outra e no Bolsão também é diferente”. As mulheres também farão parte da chapa garantindo representatividade de gênero. “Nós nunca tivemos uma eleição que saímos com 13 mulheres eleitas. Vamos conversar com todas as mulheres”, finalizou. –