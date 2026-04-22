Primeira Copa Prainha de Beach Tennis reúne mais de 300 inscritos e lota a Praia da Amizade em Itaquiraí

A Praia da Amizade recebeu, neste fim de semana, a primeira edição da Copa Prainha de Beach Tennis, evento que já se destaca como um dos maiores da região sul de Mato Grosso do Sul.

A organização foi da Role Conection Play e de Lucas Fávaro, com apoio da Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, além do envolvimento das secretarias de Obras e Educação, que contribuíram diretamente na estrutura e suporte.

Para atender a grande demanda, foram instaladas seis quadras de areia, garantindo o andamento das disputas ao longo dos dois dias. Com mais de 300 inscrições, a competição superou as expectativas e atraiu atletas de diversos municípios, além do público que veio acompanhar e torcer pelas equipes. O estacionamento registrou lotação máxima durante os dois dias. Ao todo, foram mais de R$ 12 mil em premiações, elevando o nível das disputas e reforçando a importância da competição no cenário regional.

O prefeito Thalles Tomazelli esteve presente durante toda a programação, acompanhando a organização e também participando das competições como atleta. Secretários municipais também marcaram presença, entre eles Edilson Luiz Pereira (Finanças), Vilma Angelina (Administração), Felipe Kopper (Desenvolvimento Econômico e Turismo) e Silvia Freire (Educação), além do assessor jurídico Dr. Julio Sanches, reforçando o envolvimento da administração na realização do evento.

“É muito bom ver a nossa cidade recebendo um evento desse porte, com grande participação e organização. Isso mostra que Itaquiraí tem potencial para sediar competições importantes, além de incentivar o esporte e movimentar a economia local”, destacou o prefeito.

A Copa Prainha contou ainda com a presença de representantes do Poder Legislativo. Estiveram no local o presidente da Câmara, Careca, além dos vereadores Ariadne Gheller, Luiz, Donato e Maria da Bello.

A programação foi intensa. No sábado, os jogos seguiram até a madrugada, chegando por volta das 3h. No domingo, as disputas continuaram ao longo de todo o dia, mantendo o bom nível técnico e a participação do público.