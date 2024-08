No dia 6 de Agosto de 1912, nasceu em Valinhos esse sensacional artista, batizado com o nome de João Rubinato. Mais mais conhecido como o genial ADONIRAN BARBOSA. Tinha um jeito peculiar para compor suas canções. Foi gravado por grandes intérpretes e suas músicas são sucesso que até hoje todo mundo canta. Trabalhou como Ator na TV, tendo sido uma das grandes personalidades da Cidade de São Paulo. Morreu em São Paulo, no dia 23 de novembro de 1982.