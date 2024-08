CASAL DE NAVIRAÍ PERDE A VIDA EM ACIDENTE AÉREO

Aeronave decolou de Cascavel com destino ao Aeroporto de Guarulhos em SP, de onde casal embarcaria para os EUA

O policial rodoviário federal Hiales Scarpine Fodra, que atuava no sul de Mato Grosso do Sul, foi uma das vítimas fatais do acidente aéreo ocorrido no início da tarde de hoje (09-08), em Vinhdedo (SP). Ele estava acompanhado da mulher, a fisiculturista Daniela Schulz Froda. O casal havia iniciado uma viagem que tinha como destino final os EUA, conforme postagem feita por ela em rede social.

De acordo com notícia do site Campo Grande News, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Mato Grosso do Sul informou que o engenheiro agrônomo Hiales, formado pela Universidade Federal de Maringá, ingressou na corporação em 2020 e no início da carreira trabalhou em Rio Branco, no Acre. Atualmente, estava lotado e atuando na base operacional de Naviraí.

Ele tinha 33 anos e era paranaense, natural de Moreira Sales, enquanto Daniela nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O casal morava em Cascavel (PR), cidade que fica a três horas e meia de Naviraí de onde partiu o voo com destino a Guarulhos.

De acordo com a reportagem, momentos antes de embarcar, Daniela postou vídeos, já no aeroporto, contando sobre sua viagem para a audiência de 18 mil seguidores no Instagram. “Bastante horas de espera, de voo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vou postando aqui para vocês”, dizia a legenda da postagem.

O TRÁGICO ACIDENTE

A aeronave, um turboélice modelo ATR-72 operado pela Voepass Linhas Aéreas, havia decolado de Cascavel com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP). A companhia aérea informou que acionou todos os recursos disponíveis para prestar apoio aos envolvidos e que ainda não há confirmação sobre as causas do acidente.

A Voepass Linhas Aéreas emitiu nota informando que a aeronave decolou “sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo”. O avião explodiu ao tocar no solo no quintal de casa no condomínio residencial Recanto Florido, próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

Equipes de resgate, incluindo a Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e IML (Instituto Médico Legal), foram mobilizadas para o local. Segundo o secretário de Segurança de Vinhedo, a queda ocorreu próxima a uma residência ocupada, mas não houve feridos em solo.

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) lamentou o ocorrido e informou que está monitorando as providências necessárias para investigar a situação da aeronave e da tripulação. A Polícia Federal também instaurou um inquérito para apurar o acidente, e a FAB (Força Aérea Brasileira) enviou uma equipe de investigadores para realizar a análise inicial do incidente.