SERTANEJO DE VERDADE É O GÊNERO CAIPIRA

Aqui, algumas ruminâncias que não interessam a quase ninguém. Mas fiquei matutanto, e resolvi escrever assim mesmo.

Há alguns anos, publiquei no blog da revista Fórum, uma matéria em que disse que não gosto do gênero “música sertaneja”, e menos ainda do autointitulado “sertanejo universitário”. Teve gente reclamou muito por isso. Um pessoal que se sente no direito de odiar Chico Buarque, por exemplo, não reconhece meu direito de não gostar de uma coisa que chama de música, mas que não é: música tem que ser agradável de ouvir, e os tais sertanejos, desagradam; são barulhos, não música. O autor diz: “eu gosto de música caipira, sim. E gosto de boleros, sambas autênticos, chorinhos, frevos, tangos, fados, baiões etc., desde que me sejam agradáveis aos ouvidos.”

Prossegue: “Falando nisso, recordo um menino de Belo Horizonte, que segundo um amigo que mora lá, um dia, incomodado com o som dos tais sertanejos universitários, reclamou ao pai: “Esses universitários não se formam nunca? Não aguento mais ouvir eles”.

Continua: “eu me lembrei que há 20 anos, em 2004, morava em Campinas e o violeiro Ivan Vilela também. Grande mestre da viola caipira, ele chegou a se apresentar no teatro municipal de lá, acompanhado pela excelente orquestra sinfônica da cidade. Belíssima apresentação. Na época, conversando abobrinhas, ele brincou que gostaria de gravar um disco só com músicas de inspiração caipira indicadas por mim. Segui na brincadeira e fiz uma lista de 15 ou 16 músicas que gostaria de ouvir ao som da sua viola. Depois de um tempo, achei uma cópia dessa lista na minha papelada, e em seguida perdi. Um dia destes, tentei lembrar. Não consegui, mas agora fiz outra lista, muito maior.”

A música caipira não é só moda de viola, são vários ritmos, como rasqueado, toada, cateretê, xote, maxixe e cururu, e teve influência estrangeira também: a guarânia, músicas mexicanas, valsa, e outras que pode. ser incluídas no gênero músicaal do sertão nordestino, do forró. Lá, os que menosprezam a cultura que no Sudeste chamam de caipira, usam preconceituosamente a palavra ‘tabaréu’, que tem mais ou menos o mesmo significado. As duas palavras têm origem tupi: caipira significa morador do mato; e tabaréu, morador da aldeia.

Conjecturando, ele diz: “Enfim, fiquei pensando em um espetáculo musical só com músicas caipiras ou afins e tomei a liberdade de incluir as urbanas, de grandes compositores, como Ary Barroso. Daria um espetáculo de várias horas. Selecionei 20 músicas, supondo que daria um espetáculo de uma hora e meia. Só supondo. Seria pretensão exagerada pensar que alguém se proponha a isso. E em seguida fiz uma lista de outras que poderiam fazer parte do show. E faço mais alguns comentários. Não vou citar os compositores e os cantores de todas elas para não ‘encompridar’, mas fica fácil entrar pesquisar e ouvir.” Nem todos ouviriam os estilos: quem gosta do chororô sertanejo acharia ruim.

A quase totalidade de músicas conhecidas, manjadas, que alguns velhos podem até se sentirem inspirados e cantar junto.

Saudade da minha terra (que muitos conhecem como Paulistinha) – até hoje é muito apreciada.

2- Na Serra da Mantiqueira – esta música, que eu ouvia pelo rádio quando criança está entre as pouco conhecidas. A letra é sobre uma viúva que morava com seu filho num sítio na serra da Mantiqueira e, em 1932, seu filho é levado para a guerra…

3- Cabelo loiro – música animadíssima.

4- Flor do cafezal – a mais recente de todas, acho.

5- Os três boiadeiros – com nítida influência mexicana.

6- Tristeza do Jeca – um clássico!

7- Canoeiro – outra música animada e divertida.

8- Cuitelinho – de domínio público, colhida por Paulo Vanzolini.

9- Chalana – uma guarânia, portanto, com influência paraguaia.

10- Casinha branca.

11-Cururu sorocabano – o cururu é um desafio que inclui bailado, mas pode ser também uma música apenas com o seu ritmo, como esta que Marcia Mah, grande cantora e compositora, colheu em sua terra.

12- Moda da mula preta – cantada com ironia por muita gente, é interpretada por caipiras do sul, como Tonico e Tinoco, e também pelo nordestino Luiz Gonzaga.

13- Boiadeiro – outra que tanto é cantada como música nordestina como sulista. Luiz Gonzaga canta também (e bem), mas a gravação que mais gosto é do grupo sulista Orquestra e Coral Sabiá.

14- Cabocla Tereza – que tem uma parte declamada no início.

15- De papo pro ar – antiga, muito cantada “antigamente”.

16- No rancho fundo – quem diria que Ary Barroso poderia ter uma música incluída numa lista autointitulada caipira…

17- Chitãozinho e Xororó – não confundir com a dupla que adotou esse nome.

18- Do lado que o vento vai – pouco lembrada.

19- Moda da pinga – clássica do gênero, de domínio popular, colhida por Inezita Barroso.

20- Luar do Sertão – para encerrar, esta que se tornou eterna.

Lista complementar (não por ordem de preferência, mas que poderiam estar entre as 20):

Rio de lágrimas (que alguns chamam de Rio de Piracicaba); Vide vida marvada (que Rolando Boldrin, seu compositor, usava na abertura de seu programa de TV); Asa branca – um clássico; Mágoa de boiadeiro – pouco lembrada, saudosista, mas bonita; Índia – paraguaia, adotada pelos brasileiros; Pájaro campana – outra paraguaia, pouco conhecida no Brasil, com exceção de moradores do Pantanal. Pájaro campana é o nome da araponga em espanhol, e a imitação de seu som na harpa paraguaia é belíssima. Um bom violeiro pode tirar sons parecidos. Menino da porteira – esta, lembrada até hoje e interpretada por alguns ‘sertanejos’; O pé de ipê – toada romântica, um clássico da música caipira; Meu primeiro amor – guarânia, versão cantada por Cascatinha e Inhana, assim como outras como Anaí, outra guarânia que a dupla cantava com sucesso. Galopeira também é uma versão; Vai de roda (conhecida também como Desencoste da parede, muito divertida); João de barro – outro clássico do gênero; Súplica cearense – nordestino até chora quando ouve; Ferreirinha na viola – outra animadíssima;Triste berrante – saudosista; Chuá chuá – outro clássico do gênero; Negrinho do Pastoreio – gaúchos também merecem ter músicas boas; Chico Mineiro – cantada com ironia, mas presente até; Cio da Terra – quem diria que a música de Chico Buarque e Milton Nascimento também estariam nesta lista.

Outras canções: Maringá, Romance de uma caveira (poderia incluir várias de Alvarenga e Ranchinho, dupla de muito humor), Cálix Bento (adaptada do folclore mineiro), Seriema, Estrada da Vida, Seresteiro da lua, Beijinho doce, Rei do gado, Casa de caboclo, Recordação, Cana verde, Besta Ruana.

É complicado listar compositores e intérpretes, que são muitos, mas não posso deixar de lembrar de Tonico e Tinoco, a principal dupla caipira, com Centenas de músicas deles ou cantadas por eles. Fizeram muito sucesso, mas não ficaram ricos. Diferente das novas opções musicais, Tonico e Tinoco cobravam barato por um show. Cantavam muito em circos, no interior. Muitas duplas antigas viajavam de ônibus e se hospedavam em casas de fãs, muitas vezes.

O que ganhavam era conforme a bilheteria dos circos, que cobravam barato, e para um público de no máximo algumas centenas de pessoas. A entrada devia custar no máximo uns vinte reais, em dinheiro de hoje. Se no circo cabiam trezentas pessoas, a renda seria de R$ 6 mil. Metade para o circo, metade para a dupla. Então, R$ 1.500,00 para cada cantor, no caso de dupla.

Relato do autor: “No início dos anos 1990, entrevistei Tonico e Tinoco para uma revista. A entrevista foi no apartamento do Tinoco, no bairro da Mooca, em São Paulo, um apartamento simples, pequeno. Na época, aposentados, calculavam que tinham cantado suas músicas cerca de um milhão de vezes. E eram adorados, os grandes ídolos da música caipira. Como disse, não eram pobres, mas também não eram ricos. E agora uns chatos que gritam suas coisas que me ferem os ouvidos enriquecem em um ano.

No futebol acontece isso também, não é? Grandes jogadores, gênios que faziam a diferença, ganhavam na nossa a imaginação. Mas não ficaram ricos. Enquanto isso, ‘cabeças de bagre’ que desfilam no campo agora ficam ricos em uma temporada. Ganham por mês o que gênios como Didi, Djalma Santos, Nilton Santos ou Zizinho não ganharam a vida toda. Nem o Pelé ganhou tanto. Mas o Brasil atual é assim. De país admirado pela qualidade musical e pelo belo futebol, se tornou ruim de música e ruim de futebol.Tem conserto?