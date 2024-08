CONVENÇÃO HOMOLOGOU AS CANDIDATURAS DE THALLES E Dr. BRUNO, EM ITAQUIRAÍ

A convenção dos partidos PSDB, PP e PL acontece em Itaquiraí, homologando o atual prefeito Thalles Tomazelli e o atual vice Dr. Bruno, para a reeleição no dia 6 de outubro. Também foram homologados os nomes de candidatos para o Legislativo itaquiraiense.

Prestigiaram o evento político os ex-prefeitos Márcio Tomazelli e Ricardo Fávaro, o prefeito e a vice de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho e Rosária Andrade, além de Dorival Betini, da Casa Civil. O plenário da Câmara Municipal foi o local escolhido para a realização da convenção festiva, com dezenas de pessoas aplaudindo o evento, na sexta-feira, dia 2.

Thalles agradeceu o apoio da comunidade, falou “dos projetos implantados durante o se mandato, dos investimentos feitos em todas as áreas, ao lado de Dr. Bruno e a equipe de trabalho. O prefeito concluiu a fala, dizendo: “conto com o apoio de todos, os que aqui estão e de toda a comunidade, e reafirmo nosso compromisso de continuar trabalhando com seriedade e honestidade em favor do município.”