ALEXANDRE E LUCIANO SÃO HOMOLADOS PELO PDT, PARA A PREFEITURA DE MUNDO NOVO

O PDT de Mundo Novo PDT realizou convenção na noite de segunda-feira, 29, quando homologou a candidatura de Alexandre Santos e Luciano Neves, para prefeito e vice-prefeito.

O evento no salão do Simted contou com a presença de convencionais e simpatizantes e contou com o apoio deum dos fundadores do partido, o advogado Julio Montini Neto.

Alexandre é ex-vereador e ex-secretário municipal de Agricultura e Luciano é professor da Rede Pública Estadual.

Alexandre afirma: “queremos apresentar para nossa comunidade um novo modelo de governo e transformar o orçamento em um instrumento de qualidade de vida para a comunidade.”