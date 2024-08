PSDB TEM ‘CHAPA PURA’ EM JAPORÃ: MALAQUIAS E ANINHA SÃO CANDIDATOS, A PREFEITO E VICE NO MUNICÍPIO

O PSDB de Japorã encerrou a série de convenções no último sábado, envolvendo os partidos que caminharão juntos nas eleições de 2024: PT, PSB e PSDB. O plenário da Câmara de Vereadores foi o palco das três distintas reuniões partidárias, que aconteceram em clima de tranquilidade e entusiasmo.

“Amor e Compromisso por Japorã” é o slogan da campanha, da aliança PSDB, PSB e PT confirmando os nomes de Malaquias e Aninha, ambos do PSDB, para a disputa da sucessão do prefeito do mesmo partido, Paulo Franjotti, e simultaneamente, definiram os nomes de 30 candidatos a vereadores e a vereadoras que integram a aliança.

A homologação dos candidatos da majoritária e proporcional encerrou a longa caminhada iniciada em maio do ano passado. Naquela ocasião, 9 pré-candidatos a prefeito dos partidos aliados integrantes da situação, se apresentaram e adotaram o método de pesquisa popular para decidir quem seria o candidato a prefeito, com a escolha ficando a cargo da população. O mesmo modelo foi adotado para a escolha do vice, porém, apenas três nomes compuseram a lista: Walter Silva (PT), Cacique Roberto Carlos (PSB) e Aninha (PSDB).

“Conduzimos com respeito todo o processo, desde maio do ano passado até a realização desta convenção. O trabalho foi árduo. Porém, mostramos a todos que temos responsabilidade com a nossa querida Japorã e optamos pela escolha democrática. O resultado disso é que consolidamos esta estratégia e os candidatos dos três partidos aliados entrarão na campanha muito mais fortalecidos e confiantes”, analisa Paulo Franjotti, presidente municipal do PSDB.

A ampla participação popular durante as pesquisas e a presença em massa de famílias, lideranças e correligionários durante a convenção confirmaram toda transparência do processo. “Aqui não existe perdedor. Todos prosperaram e poderão disputar em igualdade de condições. A meta uníssona é dar continuidade ao trabalho que já estamos desenvolvendo. Temos a convicção de que os dois grandes nomes escolhidos, do Malaquias e da Aninha, são de companheiros que têm competência e capacidade para disputar a Prefeitura e dar sequência na gestão e fazer avançar as melhorias, com o apoio do nosso governador Riedel, dos deputados estaduais, federais e senadores que são parceiros da administração.

“Vamos mostrar para a classe política do Estado que o povo de Japorã está unido com a nossa administração. O que desejamos é sucesso a todos os companheiros”, finalizou o prefeito e presidente do PSDB, Paulo Franjotti.