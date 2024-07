EMPRESA MUNDONOVENSE É DESTAQUE EM CAMPO GRANDE E NOUTRAS CIDADES DE MS E PR

Showroom de Natal faz amostras de jogos de luz na Capital, incluindo a peça “Maria Fumaça”

Experiência inusitada da empresa mundonovense no clima de Natal, com o trabalho duro do empresário Nivaldo Batista Marques e sua equipe, para colocar no mercado o que há de melhor em Iluminação de Fim de Ano.

A empresa ANBELO ENGENHARIA está investindo forte neste segmento e, neste ano, o Showroom está no Shopping BOSQUE DOS IPÊS, até o dia 31 de julho, com apresentação das peças de iluminação natalina. A entrada é franca, onde os diretores e funcionários estarão atendendo até às 22h. No Shopping ‘Bosque dos Ipês’, o público pode conferir 50 modelos disponíveis, entre árvores e presépios em 3D.

Nivaldo Marques tem orgulho em dizer que a empresa é mundonovense e, a partir da cidade do Cone Sul, a expansão do negócio acontece em muitas cidades dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Ressaltar é preciso que a Capital Paranaense já recebeu o impacto da tecnologia ANBELO ENGENHARIA, na produção de peças para um Natal Iluminado. Nivaldo Marques é responsável por coordenar a 7ª edição. Ele explica que exposições como esta são importantes para mostrar as tendências do momento, e também entender a preferência dos clientes deste ramo. Há poucos dias de exposição dos produtos, Nivaldo Marques admite que a receptividade das pessoas tem surpreendido bastante e valeu a pena os investimentos em Campo Grande.

É bom lembrar que as frases estão presentes nos letreiros: ‘Feliz Natal’, ‘Amor’, ‘Esperança’, ‘Fé’, ‘Luz’ e ‘Vida’. O showroom também traz itens com iluminação para postes, que são inspirados em anjos, Papai Noel e vários modelos de estrelas cadentes.

Assim tem sido a trajetória do empresário Nivaldo Marques, juntamente com a família e funcionários dedicados à causa empresarial. No programa de TV “TÁ NA HORA MS”, ampla reportagem foi exibida, no sentido de mostrar a pujança da empresa sul-mato-grossense, que tem sede na Admirável Mundo Novo.

Nivaldo conclui, dizendo: “O Natal se aproxima, e nós estamos empenhados na produção de serviços de qualidade, e assim, pretendemos colocar no mercado o que há de melhor em termos de iluminação de Natal.”

(JLA/16.07,24)