RECAMENTO NA AVENIDA CASTELO BRANCO EM MUNDO NOVO

A empresa Concrenavi, que venceu a licitação para recapeamento de mais de 74 quadras em Mundo Novo, deve entregar as primeiras dez até esta quinta-feira (18). Sete já foram feitas e o trabalho prosseguia nesta quarta-feira (17), todas na Avenida Castelo Branco. Além das dez quadras, seis cruzamentos também estão sendo recapeados.

O encarregado da obra, Marcelo de Souza (‘Pé de Pato’), explicou que na sequência, ruas próximas ao local em que a empresa está guardando os seus maquinários devem receber o serviço. A empresa está com o seu ‘QG’ em frente as quadras de areia da Castelo Branco.

Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizava a sinalização de dois redutores de velocidade (quebra-molas), próximos a Academia Diamond. O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) ainda acompanhará a Concrenavi na sinalização de faixa de pedestre e divisão de pista.

Após convênio do município com o governo estadual, o Departamento Municipal de Licitação realizou o processo, vencido pela empresa de Naviraí com a proposta de R$ 6.130.000,00. O projeto foi feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Confira as ruas que recebem o serviço:

Fleck – Campo Grande;

Centro – JK, Voluntários da Pátria, rotatórias e Brasil;

Tapajós – Joaquim Nabuco, Porto Alegre, Castelo Branco, Adelino Dias, Filinto Muller, José Bonifácio, Pernambuco e Cleuzalina Lucca;

Copagril – Cuiabá; Marechal Floriano, Rui Barbosa, Barão de Mauá, Paraíba, Costa e Silva, Coxim e Salvador;

Universitário – Castelo Branco;

Itaipu – Borges de Campos e Terezinha;

Berneck – Padre Anchieta, Olavo Bilac, Mato Grosso e Natal.