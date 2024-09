Policiais civis de MS paralisam atividades por 24h

Hoje (19), os policiais civis do Estado de Mato Grosso do Sul paralisam as atividades por 24h em manifestação por melhores condições de trabalho e remuneração. A categoria está insatisfeita com as constantes e reiteradas promessas não cumpridas pelo governo estadual. Segundo os próprios policiais, há 10 anos eles aguardam pacientemente e com bastante diálogo o cumprimento das propostas de valorização, contudo, de lá para cá os salários sofreram uma redução de aproximadamente 30%, estando entre os piores do país.

A categoria lembra ainda que a polícia civil do MS é considerada a segunda melhor do Brasil, mas o governo não leva em consideração esses resultados na hora de valorizar o policial. Durante a paralisação de hoje serão mantidos apenas os atendimentos urgentes de flagrante delito, violência doméstica e outros casos considerados graves. Servir e Proteger!