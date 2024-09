Mato Grosso do Sul forma 479 soldados da Polícia Militar

A turma de soldados é a primeira com ensino superior e a com maior número de mulheres participantes até hoje

Nesta quarta-feira (18) formou 479 novos soldados da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). Segundo a polícia, apesar de ser o 37° curso de formação, essa é a primeira turma de soldados com ensino superior, e a turma com maior número de mulheres participantes até hoje.

Sendo a primeira turma formada pelo Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar) depois da pandemia, desde o dia 15 de janeiro deste ano os soldados receberam instruções teóricas e práticas sobre atividades policiais militares.

Eles também foram habilitados com o curso de Agente de Fiscalização de Trânsito e do Promuse (Programa Mulher Segura).