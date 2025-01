FATALIDADE: MUDONOVENSE MORRE EM ACIDENTE NA CIDADE DE MARINGÁ

A jovem Dávilen Dias Silva, de 25 anos, faleceu nas últimas horas após se envolver em um grave acidente em Maringá. Dávilen foi levada ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos.

Ela foi atropelada na manhã desta terça-feira, dia 14, na Avenida Morangueira. Dávilen tentou atravessar a avenida fora da faixa de pedestres, conseguindo passar pelos veículos que seguiam em direção ao centro da cidade.

Entretanto, ao chegar à faixa exclusiva para ônibus, ela não percebeu a aproximação de um coletivo do Transporte Coletivo Cidade Canção e foi atingida. O impacto ocorreu principalmente na região da cabeça. Após o choque, ela caiu no asfalto e foi atropelada pelas rodas do veículo.

Dávilen sofreu múltiplas lesões nos membros inferiores, trauma na região pélvica e lesões cerebrais graves.

A direção do Hospital Universitário informou os familiares sobre o falecimento da paciente. Dávilen trabalhava em um escritório localizado a poucos metros do local do acidente.

Recentemente, ela havia se formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual de Maringá. Dávilen morava em uma kitnet no bairro Hope Village, enquanto sua família reside em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

O corpo de Dávilen deverá ser transferido para sua cidade natal após ser liberado pelo Instituto Médico Legal (IML).

(Fonte: André Almenara)