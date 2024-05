ANTIGO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL É REPASSADO À PREFEITURA DE MUNDO NOVO

Governo de Mundo Novo recebe antigo prédio da Receita Federal com 5 mil m²; local deve sediar secretarias e vários órgãos públicos

Na semana do aniversário 48 de Mundo Novo, o município recebeu oficialmente o prédio da antiga Receita Federal, na Avenida Brasil, próximo ao Hotel Catarinense, com 4.905,00 m² de extensão e área construída de 1.700 m².

A cessão de uso por dez anos, prorrogáveis por mais dez, até a doação definitiva pelo governo federal, foi concretizada nesta quarta-feira (15), com o gerente da Uems (universidade estadual) de Mundo Novo, Leandro Marra, fazendo a entrega das chaves para a vice-prefeita Rosária Andrade – que representou o prefeito Valdomiro Sobrinho, que está em São Paulo participando do documentário do apresentador Ratinho no SBT -, para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço, e para o secretário municipal de Administração, Leandro Soares. Após o local ser cedido para a Uems em 2020, o prefeito Valdomiro e a vice Rosária iniciaram um processo de negociação junto a Uems e a SPU (Secretaria de Patrimônio da União) para que a conquista ocorresse.

Segundo Rosária, o local terá que passar por uma reforma e deve ser sede de secretarias como a Educação, Assistência Social e Infraestrutura.

“Vamos buscar recursos para a reforma do local. Órgãos públicos como Bolsa Família (Cad Único), Conselho Tutelar e Habitação também devem vir para cá, além de espaço para a frota da Educação e a frota e os setores da secretaria de Obras”, explicou a vice-prefeita.

Já o gerente da Uems no município apontou que o sentimento é de contribuição com o município e lembrou que a área conquistada foi imprescindível para a universidade local.

“Através da conquista desta área é que conseguimos a aprovação de um colegiado, autorizando o curso de Agronomia para a gente.

Mostramos o nosso potencial e depois, com a conquista da Asfer, pudemos abrir mão deste local e facilitar a transferência para o município”, comentou Marra.

O local tem acessos pela Avenida Brasil e Rua Mato Grosso e ainda pode ter entrada (caso aberta) pela Avenida Adjalmo Saldanha).

Jandaia Caetano/Semcos