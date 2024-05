36ª Festa das Nações de Mundo Novo: sucesso de público e muitas atrações

A 36ª Festa das Nações de Mundo Novo terminou na madrugada de segunda-feira (13), já no aniversário do município, e foi considerada um grande sucesso pelo público e comissão organizadora.

Nos três dias, a festa esteve lotada, incluindo a Praça de Alimentação, barracas das entidades e parque de diversão. O Departamento Municipal de Cultura e às entidades devem apresentar o resultado financeiro da mesma nos próximos dias.

Foram várias apresentações artísticas. Destaque para o grupo Tradição na sexta-feira e Rick & Renner no domingo, mas Henrique e Diego no sábado e as atrações anteriores e posteriores aos shows principais também agradaram, como Regina Bombom e Rick Sóri.

A Polícia Militar não forneceu um número aproximado de pessoas no evento. Segundo a organização, cerca de cinco mil pessoas prestigiaram a festa no primeiro dia e mais de 6 mil pessoas diariamente nos dias seguintes, sábado e domingo. Verificou-se uma boa presença de visitantes da região.

Show de Prêmios

O Show de Prêmios sorteou R$ 50 mil, após nove mil cartelas comercializadas e ocorreu logo após o Almoço do Dia das Mães e sorteio de R$ 47 mil do IPTU.

1º Prêmio – R$ 20 mil: Tomas Henrique (Iguatemi);

2° Prêmio – R$ 20 mil dividido entre: Caique Gás (Mundo Novo) e Jessica Martins (Japorã/Aldeia);

3º Prêmio – R$ 5 mil dividido entre: Lions Clube (mundo Novo) e Albertino Stocker (Mundo Novo);

4º Prêmio – R$ 5 mil dividido entre: Gago Chapeação (Eldorado); Tamires Sobrinho (Mundo Novo); Pablo Pertile (Mundo Novo); Edson Galvão (Mundo Novo); e AMPDF (Mundo Novo).

Jandaia Caetano/Semcos