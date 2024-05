HENRIQUE DE MEDEIROS VAI LANÇAR NOVO LIVRO

Na segunda-feira, dia 20 de maio, será a noite de autógrafos do novo livro do escritor Henrique de Medeiros – atual presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras -, que compõe uma antologia num revisitar do poeta sobre suas obras. “Nadas em busca dos tudos” é o título desse novo trabalho, no qual a reunião de poemas dos seus livros supera-se por recriações de Henrique Alberto de Medeiros Filho das suas obras, com intervenções em formatos, sequências, sentidos das palavras, reescrevendo versos e unificando estilos da sua literatura – no colher da poesia que abrange quatro de seus livros (O azul invisível do mês que vem, Pirâmide de palavras, Que as dores se transformem em cores e Palavras correndo atrás de textos).