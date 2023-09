LIVROS BRASILEIROS MAIS LIDOS EM TODO O MUNDO

Está estudando arduamente para as provas de um concurso público? Então, conheça os seis livros brasileiros que ficaram famosos internacionalmente e aumente as suas chances de aprovação.

Os livros brasileiros que ficaram famosos internacionalmente são considerados clássicos imortais da nossa literatura. Magníficas obras de autores consagrados conquistaram um enorme público em diversos outros países mundo afora. O sucesso foi tanto, que muitas delas foram publicadas em vários idiomas e fazem parte do acervo de milhares de bibliotecas ao redor do globo.

O concurseiro que está estudando para as provas de um disputado certame, precisa conhecer os livros brasileiros que ficaram famosos internacionalmente. Essa matéria selecionou seis obras que conquistaram milhões de leitores em todo o mundo. Fique conosco até o fim da leitura para conhecer quais são elas.

Vidas Secas – Graciliano Ramos

Esse é um dos livros mais famosos no Brasil e que acabou fazendo um enorme sucesso em todo o mundo. Originalmente publicado em 1938, Vidas Secas é um romance que alcançou fama internacional por causa da sua linda história, que acabou conquistando o coração de milhões de pessoas.

Ao longo das décadas, a obra desse premiado autor foi traduzida para vários idiomas, tamanho o seu prestígio e magnitude. O concurseiro que gosta de uma boa leitura diária e quer aguçar ainda mais a sua imaginação, deve cogitar ler esse marcante livro.

O Alquimista – Paulo Coelho

Outro dos livros brasileiros que ficaram famosos internacionalmente. Publicada em 1988, essa foi a obra mais traduzida de um autor brasileiro em todo o mundo, segundo a Agence France-Presse (AFP). Estima-se que ela tenha sido lida por milhões de pessoas em mais de 20 países.

O romance alegórico de Paulo Coelho já vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo inteiro, tamanho o sucesso da história narrada no livro, que prende a atenção do leitor do início ao fim. Se você procura uma leitura marcante, pode investir nessa obra sem medo.

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis

Mais um dos livros brasileiros que ficaram famosos internacionalmente. Esse é um dos romances mais famosos deste renomado e prestigiado Escritor. Com uma linguagem extremamente rebuscada, essa obra foi publicada em 1881 e traduzida para mais de 10 línguas distintas, tamanho o seu sucesso.

Esse respeitado livro de 142 anos de idade faz uma interessante abordagem sobre pessoas escravizadas, ideologias diversas, positivismo e cientificismo. E toda essa mescla de assuntos diferentes acabou fazendo um tremendo sucesso, já que despertou a atenção dos leitores de várias partes do planeta.

Capitães de Areia – Jorge Amado

Essa obra foi publicada em 1937 e é considerada uma das mais importantes da literatura brasileira. A belíssima história narrada no livro já foi traduzida para nada menos do que 48 idiomas diferentes, tamanho o seu sucesso, alcance e, claro, interesse do público.

Prova disso, é que anos mais tarde, depois da sua publicação, Capitães de Areia também foi adaptado para o cinema, rádio, teatro e até televisão. O concurseiro que procura uma leitura interessante e cativante ao mesmo tempo, essa é uma excelente opção.

Grande Sertão Veredas – Guimarães Rosa

Publicado em 1956 e com nada menos do que 602 páginas, esse famoso romance experimental desse consagrado autor, também fez um baita sucesso em todo o mundo e já foi traduzido para diversos idiomas, por causa da sua memorável história.

Tanto é que essa belíssima obra está na lista internacional dos 100 melhores livros de todos os tempos. Ademais, ela costuma ser massivamente cobrada nas provas do Enem e de concursos públicos em geral Brasil afora, tamanho o seu alcance e fama.

Macunaíma – Mário de Andrade

O último dos livros brasileiros que ficaram famosos internacionalmente também merece o devido destaque. Publicado originalmente em 1928, esse belíssimo romance modernista deste renomado Poeta e Musicólogo, é digno de elogios e fez um enorme sucesso em todo o mundo.

A obra aborda diversas particularidades da cultura brasileira sob diferentes óticas e já foi traduzida para vários idiomas, ao longo das décadas. Se você procura uma maneira de aprimorar os seus conhecimentos, este livro é perfeito, concurseiro.