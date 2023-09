MAIS DE 8 MILHÕES DE REAIS PARA LABRATÓRIO DA UEMS

A unidade de Mundo Novo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) viveu um momento histórico nesta segunda-feira (18). Um complexo laboratorial, denominado Parque Analítico da Uems, com R$ 8,7 milhões de investimento, foi inaugurado.

São R$ 5,4 milhões da Itaipu Binacional e R$ 3,2 milhões do governo estadual aportados no local. O complexo conta com um laboratório de fertilidade e um herbário. O gerente da universidade no município, Leandro Marra, apontou para pesquisa e preservação da fauna e flora da região, desenvolvimento sustentável na produção agropecuária, através de inovação tecnológica e análise de solo, água e material vegetal.

O local, original do Incra, foi cedido ao município em 2017 por cessão de uso, com futura transferência programada. O município desistiu do local e abriu espaço para a cedência à universidade. Os objetivos são o atendimento regional e a porta para a vinda do curso de medicina Veterinária.

A Uems iniciou com o Ciências Biológicas na década de 90. Neste século veio o curso Tecnologia de Gestão Ambiental e em 2022 a primeira turma de Agronomia. Neste ano a aprovação do curso de mestrado para Ciências Ambientais na unidade.

Presentes o governador Eduardo Riedel e demais integrantes do seu governo, o diretor-geral da Itaipu Enio Verri, o senador Nelsinho Trad e o deputado federal Vânder Loubet. O prefeito Valdomiro e a vice Rosária, ao lado do presidente da Câmara Paulo Lourenço e vários vereadores, ainda receberam dezenas de autoridades regionais, como prefeitos, vices e parlamentares municipais.

Jandaia Caetano/Semcos