NOVA E MODERNA AMBULÂNCIA FOI ENTREGUE AO POVO DE ITAQUIRAÍ

O Saúde Itinerante já realizou até o momento mais de 1000 (mil) atendimentos somente na região do Complexo Santo Antônio. Executada pela Secretaria de Saúde do município, a ação se credenciou como caminho de fácil acesso à Saúde para às pessoas que estão em regiões distantes da sede do município.

A 2ª edição do programa aconteceu entre os dias 4 e 6 de outubro, na Unidade de Saúde do MST, com oferta de consultas com especialistas em: ginecológicas e obstetrícia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, dermatologia, odontologia e oftalmologia, além de atualização do cartão sus, regulação de vagas e exames de ultrassom, raio-x e laboratoriais.

No último dia dos atendimentos, o prefeito Thalles Tomazelli, o secretário de saúde, Luiz Carlos e os vereadores: Careca, Jeffinho e Ariadne, entregaram uma nova e moderna ambulância modelo Hillux 4×4, que ficará à disposição do ESF.

“Este é mais um compromisso que assumimos com os moradores desta região e estamos cumprindo”, observou Thalles.

O secretário de saúde, Luiz Carlos, observou que esta ação além de priorizar as pessoas que mais necessitam dos atendimentos, também contribuem para desafogar os ESFs.

O programa desenvolvido pela administração do prefeito Thalles e do vice, Dr. Bruno, segue levando atendimentos para perto das pessoas. “É uma maneira de humanizar os atendimentos, levar tudo que é feito na cidade para quem está um pouco mais afastado. A nossa maneira de administrar e assim: Sem deixar ninguém para trás”, explicou o prefeito, Thalles que acompanhou os atendimentos.