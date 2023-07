Maracaju é a 8ª cidade mais rica do agro no Brasil

Maracaju o principal destino de intenção de novos investimentos no Mato Grosso do Sul

Um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) identificou os 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio. A análise foi feita em cima dos dados da produção agrícola municipal, referentes a 2020, levando em conta duas variáveis: valor da produção das lavouras e o Produto Interno Bruto das cidades.

A maior parte está no Mato Grosso, com 35 localidades. No estado também está o município mais rico do país: Sorriso, a aproximadamente 400 quilômetros de Cuiabá. O Mato Grosso do Sul tem 13 cidades entre as mais ricas, seguido de Goiás (10), Bahia (9), Minas Gerais (8), e São Paulo (6).

Ainda de acordo com a análise feita pelo Mapa, as 100 cidades listadas geraram uma produção de R$ 151,2 bilhões em 2020, o que corresponde a 32% do total do país.

Maracaju é a oitava cidade mais rica do agronegócio brasileiro. A cidade teve um valor de produção de R$ 3.371.322.000,00 (Três bilhões trezentos e setenta e um milhões, trezentos e vinte e dois mil reais), e um PIB de R$ 2.548.145 (Dois bilhões quinhentos e quarenta e oito milhões, cento e quarenta e cinco mil reais.

Maracaju têm sido destaque também na atração de novos investimentos. Empresas de grande porte tem optado pelo município para o início de seus aportes, além de empresas já consolidadas na cidade, ampliam suas plantas, fazendo grandes investimentos.

Por ser um dos principais trechos da Rota Bioceânica, Maracaju passou a ser o destino mais procurado para investimentos no Mato Grosso do Sul.

A Rede Agronosso vai realizar a partir da segunda quinzena de julho, uma série de reportagens e Podcasts mostrando o crescimento, as oportunidades e o desafios de Maracaju e região para se preparar para essa nova realidade.