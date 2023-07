FILHO DE EX-GOVERNADOR E ADVOGADO DE MS NA MIRA DOS NAME

Curiosidades linguísticas entre os dois países

Explorando as variações de vocabulário, expressões idiomáticas e pronúncia entre o português dos dois países, e como essas diferenças contribuem para a diversidade e vitalidade da língua portuguesa

A língua portuguesa é falada em diversos países ao redor do mundo, com algumas variações regionais e vocabulários específicos. Duas das variantes mais conhecidas são o português de Portugal e o português do Brasil. Embora ambas as formas sejam mutuamente compreensíveis, existem diferenças entre os termos utilizados em cada país.

Uma das principais distinções está na pronúncia. Embora a base fonética seja a mesma, existem diferenças na forma como as palavras são pronunciadas em Portugal e no Brasil. A pronúncia de certas letras, como o “s” e o “r”, pode variar entre os dois países. Além disso, o sotaque e a entonação também podem diferir, tornando evidente a distinção regional.

“É importante ressaltar que essas diferenças não são barreiras entre a língua, mas sim, características que enriquecem a língua portuguesa como um todo. A troca cultural e a exposição às diferentes variantes do idioma podem ampliar nossa compreensão e apreciação da diversidade linguística”, comenta Maurício Gonçalves, advogado especialista em imigração e nacionalidade portuguesa, que reside e atua em Portugal há mais de duas décadas.

No entanto, o profissional diz que, algumas vezes, pode haver certa dificuldade na compreensão da fala e que pode levar algum tempo para o ouvido se acostumar com o sotaque.

“Existem diferenças notáveis em termos de vocabulário e expressões idiomáticas. Essas distinções refletem as particularidades de cada região e contribuem para a riqueza e vitalidade da língua portuguesa como um todo. Alguns termos são exclusivos de Portugal, enquanto outros são mais comumente utilizados no Brasil”, enfatiza Maurício.

Por exemplo, em Portugal, utiliza-se a palavra “viatura” para se referir a um carro, enquanto no Brasil é mais comum usar o termo “carro” ou “veículo”.

Da mesma forma, no país luso, a palavra “esferovite” é utilizada para se referir ao material usado como isolante térmico e na fabricação de algumas embalagens, que no Brasil é usualmente chamado de “isopor”.

O especialista em imigração listou mais algumas diferenças:

Pastilha Elástica:

Em Portugal: Termo utilizado para se referir a goma de mascar, um doce mastigável e elástico que não se deve engolir.

No Brasil: Usa-se o termo “chiclete” para se referir a esta guloseima.

Diospiro:

Em Portugal: Refere-se à fruta que, no Brasil, é conhecida como caqui.

No Brasil: Mais conhecida como caqui, fruto alaranjado vinda de um caquizeiro.

Fita Cola:

Em Portugal: Significa fita durex, ou fita adesiva.

No Brasil: São chamados de “durex” pelos brasileiros.

Autoclismo:

Em Portugal: É atribuído ao dispositivo mecânico que assegura a limpeza dos sanitários por meio de um jato de água.

No Brasil: Utiliza-se, normalmente, a palavra “descarga” para se referir a tal dispositivo.

Sanita

Em Portugal: O termo é usado para se referir ao sanitário.

No Brasil: O termo sanitário é bem mais utilizado entre os brasileiros.