CONCEITOS BÁSICOS SOBRE O FUNDEB EM ITAQUUIRAÍ

A Secretaria de Educação em parceria com o governo do estado, realizou nesta terça-feira (11), como forma de enriquecer ainda mais o conhecimento dos profissionais da educação, uma palestra com o técnico e superintendente da SED/MS (Secretaria de Estado de Educação), Alessandro Perassoli. O objetivo é detalhar e tirar dúvidas sobre a aplicação dos recursos financeiros transferidos da União para o município, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

As rotineiras capacitações oferecidas pela SEMED de Itaquiraí, tem a finalidade de fomentar o conhecimento do corpo técnico da rede municipal e capacitar os professores de uma maneira geral, ou seja, sempre assegurado e priorizando melhorias na qualidade de aprendizagem para os estudantes da rede. O evento contou com a participação dos representantes da Câmara Municipal, o vereador Valdinei Gubert e da vereadora Diu, diretores escolares, controladores da prefeitura, equipes técnica e da presidente do SIMTED, Margareti Macena de Lima, que participou como conselheira fiscal do órgão.

A secretária municipal de educação, Silvia Freire, enfatizou o compromisso da gestão do prefeito Thalles Tomazelli, em garantir a valorização dos profissionais dentro do orçamento. Silvia também destacou que, há poucos dias, o prefeito Thalles concedeu o “difícil acesso” para todos servidores administrativos da pasta, que atendem os requisitos necessários. Uma espera de aproximadamente 10 (dez) anos.

“Nós temos a responsabilidade de cuidar das pessoas, de investir cada vez mais na educação das nossas crianças e adolescentes que amanhã serão responsáveis em transforar o mundo. A educação é a base para um futuro de qualidade. Por isso, buscamos avançar dia após dia, melhorando significativamente os serviços ofertados, seja na construção de novas salas, reformas de unidades, aquisição de uniformes, enfim, são investimentos constantes que atingem a educação municipal como um todo”, disse a secretária Silvia.