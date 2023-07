1º Censo do IBGE, ultrapassa nove municípios em MS

A cidade mais nova de Mato Grosso do Sul teve seu primeiro sendo demográfico da história realizado em 2022 e já debutou com um grande feito, ocupando o posto de 10° menos populosa do Estado – e não a menor como se espera de um município tão novo.

Os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), no último dia 28 de junho, mostram que o município tem 5.510 habitantes, distribuídos em seus 5.061,433 km² de extensão. A densidade demográfica ficou em 1,09hab/km². A variação de população residente é de 962 pessoas.

Sem os dados referentes ao Censo Demográfico de 2010, Paraíso das Águas ultrapassou o outros nove municípios de Estado em quesito de população. O IBGE utilizava dados de sobreposição da malha de setores censitários dos municípios originais e da cidade após a divisão territorial.

O instituto estimava a população da ‘mais novinha’ de MS em 2022 no total de 5.751 pessoas – que é 4,1% menor que a realidade apresentada pelo município.