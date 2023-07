Estudante morre em pátio de escola em Amambai

Prefeitura pediu exame de necropsia e divulgou nota de pesar

No final da tarde desta quinta-feira (12) um menino de 9 anos morreu após passar mal enquanto brincava no pátio da escola municipal Flávio Derzi, em Amambai, cidade distante 360 quilômetros de Campo Grande. O velório acontece na Câmara Municipal da cidade. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

A criança, que não teve o nome divulgado, estava matriculada no 4º ano e teria desmaiado. Uma equipe de socorristas foi acionada, mas a vítima não resistiu e morreu.

O caso é investigado pelas autoridades. Em nota, o prefeito Edinaldo Luiz Melo Bandeira (PSDB), que está em seu segundo mandato, informou que já pediu exame de necropsia para encontrar a causa da morte da criança.

Segundo informações da assessoria de Comunicação à reportagem do Midiamax, a prefeitura está disponibilizando acompanhamento psicológico para as crianças da escola. As aulas na unidade também em mais duas outras escolas foram suspensas.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura de Amambai esclarece sobre fatalidade:

Escola Municipal Flávio Derzi perde um aluno

A Prefeitura de Amambai informa a população sobre o falecimento de R. O., aluno de 9 anos da Escola Municipal Flávio Derzi, que cursava o 4º ano do período vespertino.

Infelizmente, por meio de uma fatalidade, o estudante sofreu um mal súbito e acabou vindo a óbito, deixando todo o município em luto pelo ocorrido.

A administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e da direção escolar da unidade educacional, está atendendo aos familiares de R. O., oferecendo todo o auxílio necessário, tanto psicológico, quanto fúnebre nesta data tão dolorosa

O objetivo é, ao menos, minimizar as preocupações dos entes queridos durante o momento de dor ao qual foram acometidos.

O próprio prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira já esteve em contato e requisitou as autoridades responsáveis uma necrópsia para decifrar qual a razão do incidente, de forma que seja possível esclarecer definitivamente todos os fatos.

Em nome de toda a Prefeitura de Amambai, pedimos que aguardem por mais informações que serão repassadas em breve e desejamos àqueles que choram a dor de sua partida que encontrem a força, conforto e compreensão para enfrentar essa imensa perda.