Associação Comercial de Itaquiraí

Na noite do dia 22/06, a Associação Comercial através do Presidente Tobias Rosso reuniu seus membros para discutir importantes assuntos relacionados ao andamento da instituição. Entre os temas abordados, destaca-se o início dos preparativos para a aguardada campanha de Natal deste ano.

Durante a reunião, os membros da associação demonstraram entusiasmo com a perspectiva de mais uma edição da campanha, que tradicionalmente busca incentivar o comércio local e estimular o espírito natalino na cidade. Foram discutidas estratégias de marketing, decoração e atrações especiais que poderão compor a programação deste evento tão esperado pelos moradores e comerciantes.

Outro ponto importante debatido na reunião foi a escolha da empresa responsável pelo ônibus que percorrerá a rota dos assentamentos. A associação entende a importância de proporcionar transporte adequado e confortável para os moradores dos assentamentos, garantindo sua participação nas atividades promovidas pela entidade. Nomes de possíveis empresas foram mencionados e serão avaliados em termos de qualidade, custo e disponibilidade.

Durante seu relato, o presidente da Associação Comercial, Tobias, compartilhou as visitas realizadas ao prefeito Municipal Thalles e ao presidente da Câmara, vereador Careca. Em ambos os encontros, houve um apoio significativo à campanha de Natal e um interesse em estabelecer parcerias para fortalecer a economia local e promover o desenvolvimento da região.

Além disso, Tobias informou aos presentes sobre sua conversa com o Sr. Ary, gerente do Sicredi, e com Edson Block, responsável pela Belo Alimentos. Ambos expressaram seu apoio à associação e manifestaram interesse em participar das iniciativas da campanha de Natal, demonstrando uma postura positiva em relação ao fortalecimento do comércio local.

Outro destaque da reunião foi o convite recebido pelo representante do Hospital São Francisco-A.B.I para uma visita à instituição de saúde. O convite foi estendido como uma oportunidade de estabelecer uma parceria em um projeto específico, que pode beneficiar tanto a Associação Comercial quanto o hospital e a comunidade em geral. A visita será uma oportunidade de conhecer as instalações do hospital e discutir possíveis colaborações no futuro.

Ao final da reunião, os participantes demonstraram entusiasmo e otimismo com as perspectivas apresentadas. A associação acredita que as parcerias estabelecidas, o apoio recebido das autoridades municipais e o engajamento dos membros comerciais serão fundamentais para o sucesso da campanha de Natal 2023 e para o fortalecimento do comércio local como um todo.

A Associação Comercial de Itaquiraí segue comprometida em promover o desenvolvimento econômico da região, estabelecer parcerias estratégicas e proporcionar oportunidades para o crescimento dos negócios locais. A campanha de Natal é apenas uma das iniciativas da associação, que continuará trabalhando incansavelmente em prol do fortalecimento do comércio e do bem-estar da comunidade.