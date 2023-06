Reinaldo chega ao número simbólico de 45 prefeitos filiados ao PSDB

Preparando o terreno para as eleições municipais de 2024, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que agora exerce a função de presidente estadual do PSDB, filiou neste sábado (24) o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, ao partido. Agora, os tucanos possuem 45 dos 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul dentro do ninho, mesmo número da legenda. “Essa filiação reflete o prestigio de uma pessoa que se dispôs a fazer um bom trabalho pela cidade. Então eu tenho somente que agradecer a todos os homens e mulheres pela confiança de vir para o nosso partido”, discursou o ex-governador Reinaldo Azambuja durante a filiação do prefeito e Ivinhema, que se tornou o 45º a ingressar no partido.

Mais cedo, o ex-governador passou esteve em Santa Rita do Pardo, onde assinou a ficha de filiação do prefeito Lucio Roberto Calixto Costa ao PSDB. “É o partido agregando e se fortalecendo para as eleições municipais. Hoje somos a maior força política do Estado e temos a responsabilidade de corresponder às expectativas da população”, ressaltou Azambuja.