PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ – GESTÃO THALLES TOMAZELLI

A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice, Dr. Bruno Bogoni com apoio da Câmara de Vereadores e a parceria firme com os servidores do Incra de Mato Grosso do Sul, tem prestado todo apoio possível para os pequenos produtores da área rural. Para isso, nos primeiros cem dias de governo, Thalles inovou, lançou obras grandiosas e, dentre elas, inaugurou a Sala da Cidadania, importante repartição pública que presta atendimento exclusivo para a agricultura familiar do município.

O balanço das ações já realizadas aponta que, somente no primeiro ano da administração municipal, em parceria com o governo federal foram investidos através de crédito habitação R$ 3.605.000,00 (três milhões seiscentos e cinco mil reais), referente a construção de 103 casa na zona rural. Em crédito fomento mulher são 410 projetos aprovados, totalizando R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais). Já entre os anos de 2021 e 2022, as emissões de DAPs chegaram a R$ 5.730.000,00 (cinco milhões setecentos de trinta mil reais), liberados para os produtores rurais via PRONAF.

“Todo esse trabalho realizado só foi possível pelo empenho direto dos colaboradores da nossa Sala da Cidadania, que receberam diversas capacitações para atenderem as demandas dos nossos agricultores. Não podemos deixar de ressaltar a importância da parceria com os servidores do INCRA do nosso estado, sempre à disposição e colaborando para que as ações da sala se concretizem”, observou Thalles.

O projeto de desburocratização das propriedades rurais já regularizou 220 lotes, 167 liberações de cláusulas, emitiu no ano passado (2022), 127 títulos de domínio e entregou até o momento 510 Contratos de Concessão de Uso (CCU). Os atendimentos já chegaram para 5.042 (cindo mil e quarenta e duas) pessoas.