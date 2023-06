Minha Casa Minha Vida em MS deixa construção civil atrativa 

O mercado da construção civil de Mato Grosso do Sul estima otimismo com o segundo semestre do ano diante das mudanças no Minha Casa Minha Vida, anunciadas pelo Governo Federal na terça-feira (21). O setor, que vinha registrando índices negativos, cobrava incentivos ao consumidor.

Diego Canzi, presidente da Acomasul (Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul), explica que a desaceleração do mercado era resultado de altas do custo de obras e taxa de juros que o interessado em comprar a casa própria não tinha.

“Todo senhor vinha preocupado diante do primeiro semestre, vendemos menos imóveis. Todo setor cobrava promessas do governo, um fomento. Se comparar a taxa de juros da iniciativa privada, varia em negociação que chega a 11%, do programa é 4%, uma diferença muito grande, não há como competir. Agora, o consumidor vê mais atrativo por menor juros e maior subsídio”.

As mudanças estão previstas para validade a partir de julho. Ministério das Cidades vai regulamentar os parâmetros até 30 de junho e as medidas deverão ser implementadas ao longo do mês de julho de 2023.

Como fica?

No caso das casas taxas de juros oferecidas para famílias com renda de até R$ 2 mil mensais foram reduzidas em 0,25%. No Estado cai de 4,5% para 4,25% ao ano, conforme estabelecido na Medida Provisória nº 1.162 aprovada pelo Congresso Nacional no dia 13 de junho.

O enquadramento na faixa do programa será ajustado de R$ 2,4 para R$ 2,64 mil. Uma família com renda mensal de R$ 1.650, ao adquirir um imóvel no valor de R$ 172 mil, tem o subsídio ampliado de R$ 47,5 mil para R$ 55 mil. Já uma família com renda de R$ 1.980,00, adquirindo o mesmo imóvel, passará a acessar um subsídio de R$ 41,8 mil – 15% maior que o vigente de R$ 36,4 mil.

“Quem conhece uma pessoa assalariada que consegue arcar com um imóvel que custa 80% da sua renda? O consumidor que iria adquirir uma casa precisava dar uma entrada de R$ 16 a 40 mil. O subsídio disponível pelo FGTS chegava a R$ 47 mil e agora pode chegar a R$ 55 mil. Agora, um imóvel será financiado pelo próprio programa com subsídio mais, taxas menores e menor entrada. Isso vai ajudar muito quem quer uma casa sua”.

Os beneficiários “Faixa 3” vão poder adquirir imóveis com valor de venda de R$ 350 mil em todo o território nacional, independentemente da localidade. Segundo o governo, o limite era de R$ 264 mil. Para as famílias das Faixas 1 e 2, o limite passa a variar entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, também sem restrição de localidade.

A estimativa é que a medida traga um incremento de 57 mil novas contratações na faixa 3, das quais 40 mil em 2023. Além disso, o conselho estima um crescimento de 12% nas contratações, com cerca 330 mil unidades para famílias com renda de até R$ 3,3 mil. Em 2023, o orçamento do FGTS para subsídios é de R$ 9,5 bilhões.