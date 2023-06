PREFEITURA DE CAMPO GRANDE ENVOLVIDA EM CORRUPÇÃO

Preso na quinta-feira (15) por posse irregular de arma de fogo ao ser alvo da Operação Cascalhos de Areia, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), Adir Paulino Fernandes, de 65 anos, identificou-se para a polícia como homem que sabe ler e escrever, mas que estudou somente até o 8º ano do Ensino Fundamental. Disse que trabalha com a venda de queijos e outros itens produzidos na chácara onde mora, a 3 km de Terenos – cidade a 25 km de Campo Grande. É de se admirar, contudo, que ele é “dono” de contratos que somam R$ 224.767.711,66 com a Prefeitura de Campo Grande.

Adir Paulino aparece em sistema de buscas de CNPJs (Cadastros Nacional de Pessoa Jurídica) da Receita Federal como único proprietário da JR Comércio e Serviços LTDA, classificada como microempresa, com capital social de R$ 500 mil, aberta em julho de 2011. Ainda conforme declarado à Receita, a Comercial JR (nome fantasia) tem como principal atividade a execução de obras de urbanização (ruas, praças e calçadas). Está, porém, habilitada a desenvolver outras 20 atividades.

Em 2017, a Prefeitura de Campo Grande contratou a empresa pela primeira vez para a “locação de máquinas pesadas, caminhões, veículos leves e equipamentos, incluindo o fornecimento de combustível, operadores, motoristas, alimentação, traslado, manutenção de todo o maquinário e demais custos”, de acordo com o divulgado no Portal da Transparência mantido pela administração municipal.

O contrato com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), que já era milionário, teve o valor, que havia sido acordado há seis anos, multiplicado em 6 vezes – ou melhor, foi aditivado em exatamente 534,73%. Em números absolutos, era de R$ 34.618.680,00, recebeu R$ 185.119.668,88 em aditivos ao longo dos anos e, agora, vale R$ 219.738.348,88.

Ainda conforme detalhado no Portal da Transparência, até agora, a prefeitura já depositou R$ 76.379.346,88 pelos serviços contratados e “executados” pela JR Comércio e Serviços. É quase o valor pago pela Mega-Sena, em março de 2019, para se ter uma ideia.

A empresa tem outros três contratos com a gestão municipal, todos para a locação de veículos e caminhões. São mais R$ 5.029.362,78 contratados, dos quais, de 2018 até agora, R$ 4.151.660,17 foram pagos.