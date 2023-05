Na semana de aniversário de Mundo Novo, cinco obras foram concluídas e apresentadas à população. Trata-se de entrega na Infraestrutura, Saúde e Comunicação Social.

Na Infraestrutura, a sinalização de trânsito vertical e horizontal concluiu duas pavimentações asfálticas, ambas no bairro Berneck. Uma na Avenida Manoel Mendes e outra no Conjunto Raio de Sol. As duas tiveram pavimentação, calçadas laterais e sinalização. Na Manoel Mendes ainda houve o plantio de grama nos canteiros centrais.

Ampliação do Posto de Saúde da Vila Nova

O Posto de Saúde da Vila Nova – ESF Walid Nage – teve a inauguração de duas novas salas. Uma será específica para o atendimento à mulher e outra serve para exames (eletrocardiograma, preventivo, testes rápidos: HIV, sífilis e hepatite).

A Sala da Mulher já contou com atendimento do médico Rodrigo Triches, que faz o atendimento de ginecologia as segundas e quintas, a partir das 13h00. O agendamento deve ocorrer nas unidades de origem das pacientes.

A nova sala também conta com um moderno aparelho de ultrassonografia, vinda no ano passado do Programa Nascer Bem. A médica Graziela bastos realiza a ultrassonografia nas quartas-feiras, também com agendamento.

Central de Retransmissão e Dissipador

Nesta semana também concluída a Central de Retransmissão de Comunicação, que recebeu sinal digital recentemente. Estão em funcionamento cinco canais no município (SBT, TV Brasil 1 e 2, Canal Educação e Canal Saúde).

Outros três estão liberados e devem entrar em funcionamento em breve: Globo (TV Morena), TV Câmara e TV Senado. As tratativas para a vinda de outros canais digitais já estão em andamento.

Para completar as cinco obras, o governo anunciou que o dissipador próximo ao Córrego Mamangava, no bairro Itaipu também foi entregue. A obra foi importante para que as aguas pluviais vindas da Avenida Manoel Mendes tenha seu fluxo estabelecido.