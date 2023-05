Sem acordo com o governo do Estado, professores aprovam indicativo de greve

A Assembleia Geral realizada pela Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), nesta terça-feira (9), aprovou indicativo de greve e um dia de mobilização. Profissionais em Educação participaram da reunião para deliberarem sobres os encaminhamentos da negociação salarial com o Governo do Estado.

A data da dia de mobilização não foi definida e o indicativo de greve foi aprovado, caso as negociações com o Governo do Estado não avancem.

Negociação já acontece há meses

Na última quarta-feira (3), houve uma reunião da Fetems com o Governo de Estado para discutir reajustes na categoria, e as pautas não avançaram. A negociação teve início em fevereiro, e até o momento não houveram acordos.

De acordo com o presidente da Fetems, Jaime Teixeira, o governo está intransigente e vai manter o RGA (Reajuste Geral Anual). “Para nós não é regime geral aquilo, é um reajuste setorial, pois não contempla os professores efetivos e aposentados”, explica.