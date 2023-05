PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ MANTÉM APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

Além de ser um alimento que traz inúmeros benefícios a saúde, a banana faz bem também ao bolso do produtor rural, isso porque o cultivo de manejo controlado produz fruto o ano todo. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com APBI (Associação dos Produtores de Banana de Itaquiraí), Sindicato Rural de Naviraí, Senar, Famasul e Agraer promoveram o Dia de Campo sobre a Cultura da Banana. A ação da prefeitura de Itaquiraí busca aprimorar o conhecimento técnico e pratico sobre o cultivo da fruta.

Segundo o secretário de agricultura, Ricardinho, a administração municipal visa aumentar o mix de produtos para comercialização incentivando a diversificação da produção. “A banana como carro chefe está abrindo as portas e atraindo compradores de outras regiões, assim surgem novas oportunidades de negócios para o pequeno produtor”, disse Ricardinho.

De acordo com o prefeito Thalles Tomazelli, todo suporte está sendo prestado para os produtores, através de parcerias o município tem destinado máquinas e implementos para as associações. “A nossa administração é parceria do homem do campo, da agricultura familiar. A produção de banana do nosso município está chegando nos grandes centros, como Dourados, por exemplo. É uma alternativa de produção que estamos levando para o pequeno produtor pois além de diversificar a produção, contribui para o aquecimento da economia local”, observou Thalles.