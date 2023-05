Líder do PCC, morto em confronto, usava documentos falsos e tinha ‘mocó’ em Campo Grande

O líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), no Acre, Anderson da Silva Chagas, usava documentos falsos em Mato Grosso do Sul. Ele foi morto em confronto com policiais da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios), na manhã desta segunda-feira (8), durante confronto em cumprimento de mandados, no Bairro Jardim Inápolis.

Anderson tinha dois apartamentos, sendo que em um deles morava com uma mulher e no outro usava como ‘mocó’ – lugar usado por traficantes para esconder drogas. Os policiais encontraram tabletes de drogas e apetrechos para sua preparação.

Também foram localizadas duas armas, uma pistola e um revólver. A mulher que estava com Anderson foi presa por tráfico. Os policiais foram até a Rua Pitangueira, nas primeiras horas da manhã, para cumprir o mandado de prisão contra Anderson, que era procurado por homicídio, no Acre.

Mas, quando os policiais chegaram ele resistiu, o que acabou em confronto com os policiais. Ele foi ferido a tiros e morreu.