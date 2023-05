PREFEITURA DE ITAQUIRAÍ INVESTE EM CAPACITAÇÃO

A administração municipal está focada no crescimento e desenvolvimento do município e para isso tem disponibilizado diversos cursos para à população. Na última semana por exemplo, foi finalizado o curso de corte e costura, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto a Coordenadoria da Mulher em parceria com o Senar/MS e Sindicato Rural e Patronal de Naviraí/MS.

Ao todo, 12 alunas participaram da capacitação e tiveram a oportunidade de aprender a confeccionar peças básicas dos vestuários femininos e masculinos, além de aprimorar o conhecimento das máquinas, utilizando-se de maneiras adequadas seguindo as normas de qualidade, produtividade e segurança.

De acordo com o prefeito Thalles: “A expectativa é de proporcionar às famílias itaquiraienses uma vida melhor, dando condições para que elas tenham a oportunidade de uma autonomia financeira”, destacou Thalles.