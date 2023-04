Equipe encontra com onça-pintada na beira de rio e animal fica ‘observando’ policiais

Equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) viveram momentos de alegria e excitação com um encontro inesperado ao mesmo passo que experimentaram a tristeza ao se deparar com um animal morto durante fiscalização.

Na madrugada de segunda-feira (3), a equipe do Grupamento do Parque das Várzeas do Ivinhema realizava fiscalização nos rios Paraná e Ivinhema – na área do parque e do seu entorno – e viveu uma situação de emoção.

Os militares se depararam com uma onça-pintada adulta à margem do rio Ivinhema, na área do Parque. Com a equipe no barco e o majestoso animal no barranco, seres humanos – protetores da fauna e flora – e a rainha do Pantanal demonstraram respeito mútuo.